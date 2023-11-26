В России высказались об ответе на атаку украинских беспилотников

Депутат Швыткин: Россия ударит по местам сборки дронов в ответ на атаку Украины

Россия должна уничтожать места сборки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ответ на атаку своей территории. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался об ответе на удары дронов по российским регионам.

«Мы должны вести постоянную напряженную борьбу. В том числе и с беспилотными летательными аппаратами, с местами базирования, сборки соответствующих беспилотных летательных аппаратов. Нужно отметить, что достаточно успешно проводят работу средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они делают все максимально возможное, чтобы не был нанесен урон нашей инфраструктуре и жителям нашей страны», — сказал депутат.

Надо делать все возможное для упреждения нанесения ударов с их стороны Юрий Швыткин депутат Госдумы

По мнению парламентария, цель таких атак — посеять панику среди россиян и нанести ущерб как военной, так и гражданской инфраструктуре.

Как сообщило Министерство обороны, что в ночь на 26 ноября над территорией России были уничтожены как минимум 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они атаковали Московскую, Тульскую, Брянскую, Калужскую и Смоленскую области.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском, Подольском и Раменском городском округах.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отчитался, что один из беспилотников врезался в многоэтажный дом. По его словам, в нескольких квартирах выбиты окна. Один житель был ранен осколками. Руководители других регионов не сообщали о пострадавших и разрушениях.