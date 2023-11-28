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11:55, 28 ноября 2023Россия

Названа дата объявления выборов президента России

Зюганов: Совфед объявит на заседании 13 декабря дату президентских выборов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит дату выборов президента России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его цитирует РИА Новости.

По его данным, верхняя палата парламента 13 декабря объявит о начале президентской выборной компании. Сам Зюганов также объявил об участии в выборах 2024-го года, уточнив, что пойдет на выборы с командой. Финальное решение по этому вопросу примет центральный комитет КПРФ в конце декабря.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сообщалось, что Совфед может назначить выборы главы государства на 17 марта следующего года.

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      Анастасия Шейкина
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