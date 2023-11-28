Олимпийский чемпион рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров

Максим Траньков заявил, что без международных турниров фигуристам тяжело расти

Олимпийский чемпион, ныне российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков ответил на вопрос о деградации россиян без мировых турниров. Его слова приводит РБК.

Траньков заявил, что без международных соревнований спортсменам тяжело расти и развиваться, так как мотивация всегда возникает с конкуренцией. «Турниры у нас есть, хоть и внутри страны. Этого не хватает, но остается только ждать. Все хотят побеждать и зарабатывать призовые», — посчитал он.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию. Роднина назвала соревнования «первенством ЖЭКа».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.