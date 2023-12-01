Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

Президент США Байден похвастался наличием кода, который способен взорвать мир

Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо рассказал рабочим о способности «взорвать весь мир» с помощью кода. Беседуя с сотрудниками компании, американский лидер обратил внимание на прибор в руках одного из сопровождавших его мужчин, именно это устройство и стало предметом для шутки.

Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир Джо Байден президент США

Глава государства пояснил, что речь идет о ядерном оружии. Однако журналисты газеты New York Post не оценили чувство юмора политика. «Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло», — подчеркнули они.

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Байден признался в страхе применения Путиным ядерного оружия

В июне 2023 года во время визита в Калифорнию президент США заявил, что боится того, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. По словам политика, такое развитие событий вполне реально. Хотя глава России неоднократно подчеркивал, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия Владимир Путин президент России

При это российский лидер отметил, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. Он также уточнил, что у Москвы такого оружия больше, чем у стран НАТО.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет никаких признаков готовности России применить ядерное оружие, и Соединенные Штаты, в свою очередь, не видят причин для корректировки своей ядерной политики.

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Президент США пообещал стремиться к миру без ядерного оружия

В памятной книге мемориального музея мира в Хиросиме, посвященного американским атомным бомбардировкам, Байден призвал «продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия».

Он также пообещал, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. «Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но будут проводиться визиты в порты, визиты ядерных подводных лодок», — заявлял он.

Президент США считает, что применение ядерного оружия может закончиться «Армагеддоном» для всего мира. По его словам, сейчас мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. Он уточнил, что это возможно в случае, если ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент.