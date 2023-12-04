В Госдуме захотели платить отговорившим пациенток от аборта врачам

Зампред ГД Толстой предложил премировать отговоривших пациенток от аборта врачей

В Государственной Думе (ГД) захотели платить врачам, отговорившим своих пациенток от аборта. Премировать медиков предложил зампред нижней палаты парламента Петр Толстой в интервью «Парламентской газете».

Отвечая на вопрос о наиболее эффективном способе сокращения числа процедур прерывания беременности, политик напомнил об инициативах, вводимых в регионах, однако подчеркнул, что сам «пошел другим путем». «Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — считает Толстой.

Помимо этого политик заявил, что статистика Минздрава отражает только те аборты, которые проведены в государственных клиниках. Он заверил, что запрещать аборты никто не собирается, но отметил, что россиянки должны иметь возможность спокойно принять решение в дни тишины, которые, по словам Толстого, в коммерческих клиниках не соблюдаются. Также он обвинил частные медучреждения в злоупотреблении рекламой абортов.

Ранее стали известны результаты опроса, согласно которому 42 процента россиян выступили против вывода абортов из перечня услуг частных клиник. Кроме того, согласно опросу российских врачей, 66,7 процента из них не поддержали инициативу о применении уголовной ответственности за «склонение» пациенток к прерыванию беременности.

30 ноября зампред нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в Госдуме ведется работа над исключением абортов из списков услуг частных клиник России. По ее словам, темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом федеральных решений.

Против ограничений абортов выступили медики, демографы и активисты со всей России. Демограф Игорь Ефремов напомнил, что в США запрет на прерывание беременности в значительной части штатов привел лишь к всплеску абортного туризма и росту младенческой смертности.