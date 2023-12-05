Владелец сафари-парка вступился за откусившего россиянке палец медведя

Хозяин откусившего россиянке палец медведя из Крыма вступился за зверя

Владелец парка «Тайган» в Крыму вступился за медведя, откусившего россиянке палец. Об этом сообщает «Лента новостей Крыма».

По словам хозяина сафари-парка Олега Зубкова, женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности. Сначала россиянка угощала животное через специальную трубу, но затем не устояла и протянула ему соломку через ограждение, чтобы заодно погладить зверя. После этого хищник откусил нарушительнице ногтевую фалангу.

Зубков сообщил СМИ, что пострадавшая не имеет претензий к сафари-парку, поскольку сама нарушила правила. «Нужно уважать установленные правила — там ведь два ограждения, везде есть предупреждающие таблички. И нужно иметь верх безбашенности, чтобы медведю в клетку сунуть палец и чего-то другого ожидать от дикого зверя. Нужно ведь иметь хоть какой-то инстинкт самосохранения», — прокомментировал происшествие владелец парка.

Ранее в Сочи медведь задрал собаку и теленка. Инцидент произошел в микрорайоне Малый Ахун, который располагается в непосредственной близости к Сочинскому национальному парку.