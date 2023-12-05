Стоматолог перечислил главные правила чистки зубов
Оптимально подобранная щетка и паста с безопасными ингредиентами — основы правильной чистки зубов, отметил главный врач Avroraclinic Арам Давидян. В беседе с «Лентой.ру» стоматолог-хирург перечислил и другие главные правила чистки зубов.
По словам Давидяна, следует пользоваться только мягкой или супермягкой щеткой, чтобы не вредить эмали и деснам. Менять щетку следует каждые три-четыре месяца. Пасту же, по его словам, следует выбирать исходя из ее состава. Так, в ней должны быть полирующие компоненты (карбонат кальция, диоксид кремния), поддерживающие прочность твердых тканей минералы, экстракты лекарственных растений, укрепляющие эмаль вещества.
Необходимо отказаться от зубных паст с агрессивными пенообразующими веществами (например, лаурилсульфат натрия), с грубыми очищающие средства (измельченный мел), с сильными антисептиками (триклозан). Это особенно важно при выборе пасты для детей, которые могут проглотить ее при чистке зубов
Эффективная чистка зубов, по мнению Давидяна, должна длиться две минуты. После чистки щеткой следует использовать дополнительные средства для глубокой очистки межзубных промежутков: ершики, зубную нить, ирригаторы, Они очищают участки между зубами и другие труднодоступные места. Именно здесь чаще всего образуется скрытый кариес и пародонтит, объяснил врач.
«Прополощите рот водой для устранения остатков пасты и бактерий. Если рекомендовано доктором, используйте антисептический раствор», — подытожил стоматолог.
Ранее Арам Давидян назвал причины для удаления здоровых зубов. В частности он объяснил, что зачастую зубы мудрости удаляют, что сохранить правильный прикус.