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17:27, 5 декабря 2023Забота о себе

Стоматолог перечислил главные правила чистки зубов

Фото: Unsplash

Оптимально подобранная щетка и паста с безопасными ингредиентами — основы правильной чистки зубов, отметил главный врач Avroraclinic Арам Давидян. В беседе с «Лентой.ру» стоматолог-хирург перечислил и другие главные правила чистки зубов.

По словам Давидяна, следует пользоваться только мягкой или супермягкой щеткой, чтобы не вредить эмали и деснам. Менять щетку следует каждые три-четыре месяца. Пасту же, по его словам, следует выбирать исходя из ее состава. Так, в ней должны быть полирующие компоненты (карбонат кальция, диоксид кремния), поддерживающие прочность твердых тканей минералы, экстракты лекарственных растений, укрепляющие эмаль вещества.

Необходимо отказаться от зубных паст с агрессивными пенообразующими веществами (например, лаурилсульфат натрия), с грубыми очищающие средства (измельченный мел), с сильными антисептиками (триклозан). Это особенно важно при выборе пасты для детей, которые могут проглотить ее при чистке зубов

Арам Давидянстоматолог-хирург
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Эффективная чистка зубов, по мнению Давидяна, должна длиться две минуты. После чистки щеткой следует использовать дополнительные средства для глубокой очистки межзубных промежутков: ершики, зубную нить, ирригаторы, Они очищают участки между зубами и другие труднодоступные места. Именно здесь чаще всего образуется скрытый кариес и пародонтит, объяснил врач.

«Прополощите рот водой для устранения остатков пасты и бактерий. Если рекомендовано доктором, используйте антисептический раствор», — подытожил стоматолог.

Ранее Арам Давидян назвал причины для удаления здоровых зубов. В частности он объяснил, что зачастую зубы мудрости удаляют, что сохранить правильный прикус.

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      Вера Владзиевская
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