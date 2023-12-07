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13:52, 7 декабря 2023Спорт

Тренера «Спартака» дисквалифицировали за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

Тренера «Спартака» Абаскаля дисквалифицировали за толчок игрока «Ахмата» Бериши

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля наказали за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (1:2), проходившего в Грозном. Об этом сообщает «Чемпионат».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно. Ранее тренер принес извинения за инцидент.

На 35-й минуте встречи, состоявшейся 3 декабря, Бериша сделал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счет. После этого автор паса побежал к скамейке запасных «Спартака» и прыгнул в сторону Абаскаля. Испанец в ответ обхватил футболиста руками и бросил на газон.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк удалил Абаскаля, а Бериша был наказан предупреждением. После этого между командами произошел конфликт.

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      Дарья Коршунова
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