Тренера «Спартака» дисквалифицировали за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

Тренера «Спартака» Абаскаля дисквалифицировали за толчок игрока «Ахмата» Бериши

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля наказали за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (1:2), проходившего в Грозном. Об этом сообщает «Чемпионат».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно. Ранее тренер принес извинения за инцидент.

На 35-й минуте встречи, состоявшейся 3 декабря, Бериша сделал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счет. После этого автор паса побежал к скамейке запасных «Спартака» и прыгнул в сторону Абаскаля. Испанец в ответ обхватил футболиста руками и бросил на газон.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк удалил Абаскаля, а Бериша был наказан предупреждением. После этого между командами произошел конфликт.