ООН: внесудебная казнь экс-депутата Рады Кивы является нарушением прав человека

Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. «Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — высказался представитель офиса Гутерреша.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что лидер страны Владимир Зеленский лично подписывает составленные Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственным управлением разведки (ГУР) списки целей. Он также пояснил, что Илья Кива знал, что за ним ведут охоту украинские спецслужбы.

Вечером 6 декабря представитель ГУР Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Кивы. Стало известно, что его ликвидир двумя выстрелами — в грудь и голову. Выяснилось, что преступник использовал пистолет с глушителем.

