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11:59, 11 декабря 2023Бывший СССР

Стала известна продолжительность разговора Зеленского и Орбана

Bloomberg: разговор Орбана и Зеленского в Аргентине продлился 10-15 минут

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Разговор украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлился 10-15 минут во время встречи в Буэнос-Айресе в рамках церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на члена делегации Украины.

О разговоре лидеров стран стало известно 10 декабря. Орбан заявлял, что государства — члены Евросоюза (ЕС) постоянно обсуждают вопрос вступления Украины. При этом премьер-министр Венгрии ранее выступал против присоединения республики к ЕС. Он считает, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

11 декабря сообщалось, что Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в преддверии заседания ЕС. Он уточнял, что Украина рассчитывает на выделение 50 миллиардов евро и решение о начале переговоров по теме членства страны в Евросоюзе.

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      Кристина Есикова
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