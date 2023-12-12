ГИБДД Москвы приостановила регистрацию авто и выдачу прав. Что об этом известно?

В Москве ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) приостановила предоставление государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Проблемы коснулись подразделений инспекции в Москве.

Причиной стал технический сбой

В столичном управлении Госавтоинспекции подчеркнули, что выдача прав и регистрация авто остановлена временно. Причиной стал технический сбой в работе информационных ресурсов в подразделениях ГИБДД. При этом сроки возобновления предоставления данных услуг не называются.

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя Госавтоинспекция Москвы

Об устранении неполадок в Госавтоинспекции пообещали сообщить дополнительно.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Осенью из-за сбоя в системе ГИБДД оказалась затруднена регистрация транспорта

В начале октября в отделах ГИБДД зафиксировали большие очереди, которые образовались из-за масштабного технического сбоя. Уточнялось, что из-за него оказалась затруднена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.

В связи с этим МВД России попросило россиян воздержаться от посещений регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД до устранения проблем и с пониманием отнестись к возникшей ситуации. На устранение неполадок ушло несколько дней.

Сбои в работе систем Госавтоинспекции наблюдались и ранее

В ноябре 2022 года в ГИБДД также предупреждали о перебоях с записью на экзамены и регистрацию автомобилей в Москве из-за технологических работ. Тогда в инспекции уточнили, что причина сбоя может быть связана с работами по улучшению скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования. Все услуги россиянам пообещали оказать в порядке очереди.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Помимо этого, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств в Москве также была приостановлена в сентябре 2022 года. Аналогичные проблемы фиксировались столице в конце марта того же года. В ГИБДД объясняли это техническими работами на информационных ресурсах МВД.