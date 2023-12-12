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13:01, 12 декабря 2023Бывший СССР

В России предложили Западу высказать отношение к терактам Киева

Посол Мирошник предложил странам Запада высказать отношение к терактам Киева

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник предложил странам Запада высказать свое отношение к терактам Киева. Его слова передает РИА Новости.

«У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом Зеленского», — сообщил дипломат.

Мирошник также напомнил, что за последние два месяца украинские власти провели как минимум три террористических акта — подрыв автомобилей депутатов Луганской народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко, а также ликвидацию экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье.

Ранее Родион Мирошник заявлял, что единственным сценарием завершения конфликта на Украине являются переговоры. При этом он утверждает, что Россия будет разговаривать только с западными хозяевами киевских марионеток.

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      Александр Курбатов
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