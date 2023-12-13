Стало известно наказание для избившего судью президента турецкого клуба

Президенту «Анкарагюджю» Кодже грозит до девяти лет тюрьмы за избиение судьи

Президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже грозит тюремное заключение за избиение судьи Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» (1:1) в 15-м туре Суперлиги Турции. Об этом стало известно Hurriyet.

Согласно Уголовному кодексу Турции, функционера и еще трех участников нападения могут приговорить к тюремному заключению сроком до 4,5 года. При этом наказание может быть увеличено вдвое, до девяти лет, по положению, включенному в закон о предотвращении насилия и нарушений в спорте.

12 декабря Турецкая футбольная федерация из-за инцидента приостановила чемпионат страны. Коджа принес извинения всему сообществу турецких арбитров, футболистам и народу Турции, после чего подал в отставку.

По окончании игры Коджа выбежал на поле и ударил по лицу Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. Его госпитализировали. Позднее он решил закончить карьеру.

