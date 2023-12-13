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12:19, 13 декабря 2023Спорт

Стало известно наказание для избившего судью президента турецкого клуба

Президенту «Анкарагюджю» Кодже грозит до девяти лет тюрьмы за избиение судьи

Фото: Emin Sansar / Anadolu / Getty Images

Президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже грозит тюремное заключение за избиение судьи Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» (1:1) в 15-м туре Суперлиги Турции. Об этом стало известно Hurriyet.

Согласно Уголовному кодексу Турции, функционера и еще трех участников нападения могут приговорить к тюремному заключению сроком до 4,5 года. При этом наказание может быть увеличено вдвое, до девяти лет, по положению, включенному в закон о предотвращении насилия и нарушений в спорте.

12 декабря Турецкая футбольная федерация из-за инцидента приостановила чемпионат страны. Коджа принес извинения всему сообществу турецких арбитров, футболистам и народу Турции, после чего подал в отставку.

По окончании игры Коджа выбежал на поле и ударил по лицу Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. Его госпитализировали. Позднее он решил закончить карьеру.

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      Дарья Коршунова
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