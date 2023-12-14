Королева Елизавета II оказалась сторонницей Меган Маркл и принца Гарри

Daily Mail: королева Елизавета II хотела, чтобы у принца Гарри была охрана в США

Британская королева Елизавета II оказалась сторонницей предоставления охраны принцу Гарри и Меган Маркл после их переезда в США. Об этом сообщает издание People.

Письмо, написанное по требованию королевы в январе 2020 года, было обнародовано в ходе судебного разбирательства между принцем Гарри и корпорацией Associated Newspapers, издающей таблоид Daily Mail. Из него следует, что она хотела, чтобы Гарри и Меган были защищены от экстремистов даже после того, как они отказались от статуса старших членов королевской семьи и уехали из Великобритании.

До переезда безопасность Гарри, Меган и их ребенка, как и других членов королевской семьи, обеспечивала полиция. В то время сообщалось, что круглосуточная охрана Гарри обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год (115 миллионов рублей). Другие источники называли суммы до 20 миллионов фунтов стерлингов в год (2,3 миллиарда рублей). Во время жизни в США Гарри пришлось взять эти расходы на себя.

В 2022 году принц Гарри обвинил Daily Mail в клевете после статьи, в которой утверждалось, что он тайно добивался возобновления государственной охраны для себя и своей семьи. Тяжба, продолжавшаяся больше года, закончилась его поражением. По сообщению Associated Press, теперь принцу придется возместить судебные издержки Associated Newspapers, которые суд оценил примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей).

В начале декабря сообщалось, что исламисты планируют покушение на принца Гарри. Источники в правоохранительных органах Германии утверждают, что это связано с его службой в составе контингента британской армии в Афганистане.