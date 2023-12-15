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12:30, 15 декабря 2023Спорт

Олимпийский чемпион из России оценил возможность выступить на Играх-2024

Гимнаст Нагорный заявил, что поехал бы на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил возможность выступить на Играх-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Нагорный заявил, что согласился бы поехать на турнир в нейтральном статусе. «Мы уже выступали на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России без наших триколора и гимна — показали очень достойный результат. Там тоже были ограничения, но вся команда была сплоченной, поддерживали друг друга», — объяснил он.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что отечественные атлеты отказались от участия в этапах Кубка мира, которые являются отборочными к Олимпиаде. Причиной такого решения стали выдвинутые Международной федерацией гимнастики условия допуска.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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