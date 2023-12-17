На Западе описали эффективное средство защиты от дронов ВСУ. Как российские военные борются с беспилотниками в зоне СВО?

Business Insider: ВС России успешно используют защитные экраны против БПЛА ВСУ

Журналисты американского издания Business Insider описали средство защиты от беспилотников, которое используется в Российской армии. Издание опубликовало видео от Морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было снято с помощью FPV-дрона над российскими позициями. Судя по ролику, окопы были накрыты экранами, скрывающими траншеи.

По словам опрошенных изданием экспертов, подобные экраны не защищают от ударов дронов, однако это хорошее средство для того, чтобы скрыть передвижения солдат. «Защитные экраны эффективны против дронов в том смысле, что они скрывают местонахождение бойцов», — заявил старший советник аналитического центра Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан. По его словам, это «разумная адаптация к среде, где дроны считаются обычным явлением».

Журналисты отметили, что опубликованный ВСУ ролик подписан, как «уничтожение личного состава российских оккупационных сил». Однако авторы Business Insider заключили, что на видео нет подтвержденных потерь армии России.

Маскировочные сети оказались эффективным средством защиты

Различные сети, в том числе маскировочные, действительно оказались эффективным средством защиты в зоне проведения спецоперации. Один из военнослужащих Центрального военного округа ранее рассказал, что любой объект, оказавшийся на пути FPV-дрона, станет для последнего непреодолимым препятствием. По его словам, у влетевшего в сеть беспилотника оказываются перебиты провода, ведущие к электродетонатору.

Также маскировочная сеть помогла российским военным обмануть противника. Бойцы ВС РФ построили деревянный макет буксируемой гаубицы и накрыли его сетью. Не распознав хитрость, ВСУ сначала задействовали 155-миллиметровую артиллерию, а затем атаковали ложную цель с помощью вооруженного бомбами дрона «Баба-Яга». «Все это могло уничтожить настоящую гаубицу, однако было потрачено на макет», — отметил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Впрочем, ВСУ также используют аналогичную тактику. По словам российского оператора дрона, украинские военные прячут боеприпасы и технику прячут под мусором или маскировочной сетью.

Инженеры переняли опыт времен Великой Отечественной войны

Для защиты техники в зоне СВО применяется способ, разработанный еще в годы Великой Отечественной войны. Размещенные по бортам танков решетки являются не только одним из эффективных способов противодействия дронам, но и позволяет защитить экипажи от попадания в бронетехнику кумулятивных боеприпасов. Если заставить снаряд сдетонировать на защитной решетке, то силы кумулятивной струи не хватит, чтобы пробить основную броню.

4 декабря стало известно, что российский танк Т-90М получил новый навес для защиты от дронов, который танкисты называют «мангалом». На появившихся в сети снимках виден Т-90М с массивной решетчатой конструкцией, которая защищает крышу и заднюю часть башни танка. В частности, «мангал» получил блоки динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1», которая прикрывает крышу машины. Выяснилось, что «мангал» разработали с учетом анализа эффективности конструкций, которые российские танкисты самостоятельно создавали для защиты от дронов.