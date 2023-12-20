Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией. СССР получил предупреждение о нападении за сутки до начала

Опубликована шифровка телеграммы 1941 года за сутки до нападения Германии

Президентская библиотека впервые опубликовала расшифрованную телеграмму от июня 1941 года о начале военных действий между СССР и Германией. Руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР получило одно из последних сообщений о скором начале войны вечером 21 июня, за день до начала Великой Отечественной войны.

В Москве телеграмму получили из Ленинграда в 20:10, а расшифровали — в 21:30. В тексте предупреждали, что военные действия могут начаться через два-четыре дня.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

О войне предупредил некий агент «Чернов»

Телеграмма была направлена наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна. В ней приводятся данные, которые выяснил некий агент« Чернов». В тексте не уточняется, кто этот человек, а его фамилия пишется в кавычках.

[По] данным агента «Чернова» 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно из расшифровки телеграммы

Кроме того, в послании говорится, что «Чернов» в беседе с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом выяснил, что «военные действия ожидаются (в) ближайшие два-четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Эти сведения Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым виделся в Москве.

ФСБ раскрыла и другие документы Великой Отечественной войны

1 февраля Федеральная служба безопасности России обнародовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о зверствах, совершенных гитлеровскими оккупантами в Сталинграде во время Великой Отечественной войны. Как рассказали в Центре общественных связей спецслужбы, гитлеровцы не ожидали упорного и героического сопротивления советских войск у города на Волге, поэтому вымещали свою злобу на горожанах. Солдаты вермахта вламывались в жилища и забирали все, что находили, даже детскую одежду.

Фото: Василий Савранский / РИА Новости

Позже ФСБ рассекретила еще один документ. Согласно содержащимся в нем данным, разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали эстонских карателей для захвата севера СССР. Планировалось, что они захватят железные дороги на севере европейской части СССР, остановят поставки по ним от союзников и будут способствовать наступательным операциям вермахта. Оба подразделения были ликвидированы советскими органами госбезопасности в начале ноября 1942 года.

Ранее руководитель Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов заявил, что на самом деле время начала войны нацистской Германии против СССР, принятое в отечественной историографии, не совсем правильное. На самом деле война началась в 03:15 утра, а не «ровно в четыре часа», как многие полагают.