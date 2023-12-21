Осенний призыв 2024 года пройдет в России с использованием электронных повесток. Что об этом известно?

Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в РФ с электронными повестками

Осенний призыв 2024 года пройдет с использованием электронных повесток. Обеспечить применение этих документов в цифровом виде поручил президент России Владимир Путин. Глава государства также поручил обеспечить возможность удаленной постановки на воинский учет «без личной явки в военный комиссариат». Об этом стало известно из опубликованном сайтом Кремля перечня поручений министерству обороны и Минцифры по вопросам призыва граждан на военную службу.

Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» (...) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток текст поручения президента

Кроме того Путин поручил частично перевести в электронный формат актуализацию сведений воинского учета. Согласно формулировке из поручения актуализация должна проводиться «преимущественно без личной явки». Аналогичным образом будет автоматизирован процесс подтверждения права на отсрочку от призывной службы.

Когда повестки станут электронными?

Точной даты окончательного перехода с системы бумажных повесток на электронную пока нет, однако в поручении Путина есть дата, к которой ответственные (министр обороны Сергей Шойгу и глава Минцифры Максут Шадаев) должны будут отчитаться о проделанной работе. В качестве первой даты доклада указано 15 января 2024 года, после чего отчеты Путину будут поступать ежемесячно.

Из этого следует, что первые сообщения о переводе системы воинского учета на электронный формат могут появиться в начале 2024 года.

Уже осенний призыв 2024 года пройдет с использованием электронных повесток.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Как будет выглядеть электронный реестр повесток?

По заявлению замглавы Минцифры Олега Качанова, полноценно реестр электронных повесток сможет заработать не раньше 2025 года, так как существуют «жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности».

Предположительно, система будет построена на базе портала Госуслуг.

При этом в пилотном режиме реестр электронных повесток планировалось запустить уже к осеннему призыву 2023 года.

Путин подписал закон о цифровых повестках и едином реестре военнообязанных 14 апреля 2023 года. Отмечалось, что благодаря цифровизации военкоматы смогут более четко распределять задачи перед военнослужащими: в случае необходимости IT-специалиста не определят в танковый батальон, а трактористу не дадут управлять беспилотником.