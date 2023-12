Киберспортивная команда отреагировала на дисквалификацию из-за россиян в составе

Команда Virtus.pro: к дисквалификации из-за россиян в составе отнеслись спокойно

Киберспортивный клуб Virtus.pro заявил, что спокойно и рационально отнесся к тому, что их команду отстранили от турнира из-за россиян в составе. Спортсмены отреагировали на дисквалификацию в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что команду Virtus.pro отстранили от турнира по шутеру Rainbow Six Siege, проходящему на Мальте, из-за российского происхождения.

«К истории, произошедшей накануне с нашим составом по Rainbow Six Siege, мы отнеслись спокойно и рационально. Мы являемся официальным партнером Ubisoft, издателя Raibow Six Siege, к тому же у нас есть слот в европейском дивизионе. То, что один конкретный ТО (организатор, — прим. "Ленты.ру") решил отозвать наш инвайт на частный ивент, никаким образом не влияет на наш клуб в более широкой перспективе. Наш состав по R6S в привычном режиме готовится к Six Invitational, где мы намерены показать свой максимум», — прокомментировали решение в клубе.

В составе команды выступают пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов.

Помимо Rainbow Six Siege, Virtus.pro участвует в турнирах по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG Mobile и Warface. В 2022 году команда под названием Outsiders стала чемпионом мира по CS:GO.