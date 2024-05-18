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06:30, 18 мая 2024Спорт

В России высказались о сложностях с олимпийским перемирием

Депутат Журова: олимпийское перемирие должен предлагать МОК

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила возможность перемирия России и Украины на время Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. В беседе с «Лентой.ру» депутат, однако, сочла такую договоренность маловероятной, назвав ряд препятствий для ее достижения.

«Только Украина должна это сделать (выполнить условие прекращение огня — прим. «Ленты.ру»), а не словами сказать, чтобы все это понимали, украинские военные это понимали. Может быть, украинским военным перемирие не указ. (...) Кто будет отслеживать это перемирие — какие-то миротворцы?» — сказала Журова, отвечая на вопрос о том, исключила ли Россия идею перемирия с Украиной на время ОИ-2024.

Только если перемирие будет с той стороны (речь об Украине — прим. «Ленты.ру»), а то это можно использовать

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

При этом она подчеркнула, что инициатива временного перемирия должна исходить не от России, а от третьей стороны — в данном случае от Международного олимпийского комитета (МОК). «МОК должен обратиться к обеим сторонам. Когда страны находятся в конфликте, третья сторона должна предложить им обоим на равных началах [договориться о перемирии]. (...) Я не помню, чтобы МОК делал такие предложения», — пояснила парламентарий.

Журова также вспомнила об одной из олимпийских традиций — посланиях на так называемой «Стене мира», где участники Олимпиады и почетные гости могут оставить свою подпись с мирными посланиями, выражая поддержку резолюции ООН о сохранении мира на Земле во время проведения Олимпийских игр.

«Вопрос, будет ли Зеленский подписывать это соглашение. (...) Там же есть Стена перемирия, которую должны подписать политики. Лидеры стран, которые ее подписывают, должны свои обязательства выполнять. Мы на Олимпиаду не едем, поэтому с нашей стороны там некому подписывать. Украинская сторона едет, и она что-то подпишет. Видимо, это будет дань традициям, не более того», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

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В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию La Tribune заявил, что он намерен обсудить с китайским коллегой так называемое «олимпийское перемирие». По задумке Макрона, на период Олимпиады в Париже в 2024 году все мировые военные конфликты стоит поставить на паузу. Эту идею поддержала Генассамблея ООН. В ответ на вопрос журналиста, касается ли инициатива российско-украинского противостояния, политик ответил: «Нужно пробовать везде».

Впервые об идее перемирия на время Игр Макрон заявил в марте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда ответил, что готова рассмотреть вопрос временного перемирия с Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что не верит в успех режима прекращения огня в период соревнований.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Кирилл Садовский
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