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11:18, 24 декабря 2023Мир

В России отреагировали на отказ шести стран ЕС от гарантий безопасности Украине

Сенатор Карасин: отказ стран от гарантий для Украины связан с их бесполезностью
СюжетСаммит G7
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Шесть стран Европейского союза (ЕС) отказались поддержать гарантии безопасности для Украины, поскольку считают их бесполезными. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Здравый смысл постепенно пробивает себе дорогу. Люди в этих шести странах все больше видят бесполезность усилий, направленных на такую как бы безусловную помощь украинского режима. Украинский режим очень быстро становится и политическим, и военным инвалидом. Он вряд ли способен [привести] к чему-то хорошему и к чему-то решительному, поэтому отсюда такое чувство — и разочарование, и нежелание дальше участвовать во всей этой авантюре», — отреагировал российский сенатор.

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23 декабря 2023
Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?
Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?
Сегодня

Шесть стран-членов ЕС отказались присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Андрей Сибига. По его словам, соглашение не стали поддерживать Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. «Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации», — отметил он.

22 декабря руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал, что, помимо вышеперечисленных государств, к декларации пока не присоединились 5 из 31 члена НАТО: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.

В июле во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Позже другие европейские государства поддержали соглашение. Согласно документу, они обязались поставлять Киеву боевую технику, помогать обучать военных, а также помогать финансово и экономически.

Взамен Киев обязался провести масштабные внутренние реформы, в том числе в судебной системе, а также ввести гражданский контроль над вооруженными силами страны.

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