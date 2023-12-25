Россияне досрочно получат пенсии и пособия за январь. Когда будут начислены выплаты?

Соцфонд: пенсии и пособия за январь придут россиянам не позднее 28 декабря

Россияне смогут получить пенсии и другие социальные выплаты за январь 2024 года досрочно. Как сообщает Соцфонд, выплаты будут начислены не позднее 28 декабря.

Уточняется, что не позднее 28 декабря за декабрь 2023 года будут перечислены детские выплаты, меры социальной поддержки населения (выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские), выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет СФР); ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.

В данный период россияне также получат ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), ДМО (дополнительное материальное обеспечение), ДСО (добровольное социальное обеспечение), ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), а также выплаты на уход за январь 2024 года. Денежные средства на выплату январских пенсий и пособий обычно поступают в кредитные организации от Социального фонда России в конце декабря.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Отмечается, что пособия, пенсии и прочие выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут осуществляться в январе 2024 года согласно графику работы отделений. Россиянам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться с 3 по 24 января.

Путин сообщил о новой индексации пенсий

В декабре президент России Владимир Путин рассказал о планах по индексации пенсий.

Действительно, пенсии предполагается индексировать [на] 7,5 процента. Надеюсь, что это будет (…) не ниже инфляции Владимир Путин президент России

С 1 января 2024 года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. На 7,5 процента вырастут страховые пенсии по старости и инвалидности. Фиксированную выплату предлагается повысить до 8134 рублей. Как отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.

Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2024 году

В конце октября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 февраля все социальные выплаты вырастут на 7,5 процента, в том числе материнский семейный капитал, пособия для семей с детьми, различного рода выплаты по поддержке малоимущих семей. Также граждане станут получать больше больничных и декретных выплат, отметила депутат.

В то же время она поделилась, что в 2024 году вряд ли появятся новые пособия. По словам Бессараб, большинство социальных пособий в России выплачивают систематически. Из-за этого дополнительные средства на помощь россиянам выделить сложно.