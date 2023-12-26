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15:32, 26 декабря 2023Спорт

Олимпийская чемпионка оценила выплаты от ОКР после недопуска на Игры-2024

Великая понадеялась, что выплаты после недопуска на Игры получат все олимпийцы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая оценила выплаты от Олимпийского комитета России (ОКР) после недопуска на Игры-2024. Ее слова приводит ТАСС.

«Это для нас приятное событие перед Новым годом. О нас помнят, о нас заботятся. Уверена, что ОКР проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которые будут отмечены этими премиями», — заявила она. Представляющая ЦСКА Великая выразила надежду, что выплаты получат все олимпийцы, которые продолжают карьеры несмотря на отстранение.

26 декабря генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что финансовую поддержку уже получили 127 участников предыдущих Олимпиад. «Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — отметил ранее глава ОКР Станислав Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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