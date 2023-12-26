В ЦБ назвали главный риск наращивания госдолга России

ЦБ: финансирование частных проектов может сорваться из-за роста госдолга

В результате наращивания внутреннего госдолга России, в структуру которого входят облигации федерального займа (ОФЗ) и госгарантии, ресурсов для финансирования частных проектов в стране может стать меньше. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ноябрьский проект документа Центробанка (ЦБ) об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов».

Согласно данным Министерства финансов (Минфина), по состоянию на 1 декабря 2023 года, объем всего внутреннего госдолга России оценивался в 20,7 триллиона рублей. С января прирост составил 10 процентов. В ЦБ видят в подобной тенденции определенные риски, включая угрозу дальнейшего вытеснения корпоративных заимствований правительственными. В регуляторе назвали подобную угрозу главной для российской экономики, если госдолг страны продолжит расти в среднесрочной перспективе. В частности, из-за подобной тенденции может сорваться финансирование частных проектов.

Эксперты уточняют, что госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями. Инвесторы выбирают, в какие виды ценных бумаг выгоднее вложить средства — в государственные или частные. Чтобы привлечь к своим активам больше внимания, компании вынуждены держать конкурентоспособные ставки.

В настоящее время доходность индекса корпоративных облигаций находится на уровне 14 процентов годовых, в то время как по ОФЗ — на уровне 12 процентов. Однако дальнейшее повышение доходностей негативно отразится на результатах компаний и на их планах. В результате такой динамики крупным организациям придется обслуживать дорогие долги.

При помощи роста выпуска ОФЗ государство может привлекать больше денежных средств для вложений в экономику. При этом подобная тенденция может отвлекать ресурсы из проектов частного сектора, где эффект от инвестиций бывает выше, считают аналитики.

В начале декабря газета «Известия» со ссылкой на данные Минфина писала, что по итогам 2023 года траты на обслуживание российского госдолга рекордно вырастут и составят в общей сложности 1,73 триллиона рублей. Это составляет 6 процентов от всех расходов (29,2 триллиона) федерального бюджета на этот год. При этом с сентября затраты на погашение гособязательств увеличились на 210 миллиардов рублей.