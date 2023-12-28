Медведев объяснил, возможны ли переговоры с Киевом. И назвал «важнейшую и неизбежную» цель СВО

Медведев назвал важнейшей и неизбежной целью СВО смещение режима в Киеве

В 2024 году перед Россией стоят несколько целей в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. О своем видении задач рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что сейчас перед Москвой стоят три цели в рамках СВО. Помимо этого, он объяснил, реально ли в 2024-м урегулировать конфликт на Украине при помощи переговоров.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия продолжит спецоперацию на Украине

Медведев заявил, что Россия продолжит спецоперацию в 2024-м. Ее целью останется разоружение войск Украины, а также «отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма». Помимо этого, «важнейшей и неизбежной» целью России в зоне СВО он назвал «смещение правящего бандеровского режима».

Незадолго до этого президент Владимир Путин объяснил цель демилитаризации Украины. Он отмечал, что власти Киева не захотели договариваться с Москвой. В связи с этим России пришлось принимать меры, в том числе военные.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Медведев заявил о необходимости взять под контроль еще несколько городов Украины

Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — это русские города, счел Медведев. При этом пока они «все еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах». Политик настоял на взятии под контроль российскими войсками этих городов в 2024-м.

Президент также неоднократно называл Одессу русским городом. Он заявлял, что «все об этом хорошо знают». Помимо этого, Путин назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Таким образом президент объяснил пророссийскую ориентацию населения этих территорий.

Медведев высказался о возможности Москвы наладить диалог с Киевом

Он заявил, что сейчас коллективный Запад, истратив почти все возможности для поддержки Украины, начал толкать Киев к переговорам с Москвой.

«"Переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — отметил зампред Совета безопасности России.

В Кремле также высказались о мирном диалоге с Украиной. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неактуальности переговоров, для которых, по его мнению, «нет никакого базиса». Он также напомнил, что на Украине законодательно запретили вести переговоры с Россией.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В видеообращении к гражданам Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле также утверждали, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.