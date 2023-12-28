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15:03, 28 декабря 2023Спорт

Тарасова ответила на слова Губерниева о признании Костомарова спортсменом года

Тренер Тарасова: Костомаров заслужил звание спортсмена года и человека года

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион Роман Костомаров достоин не только звания «Спортсмен года», но и «Человек года», считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который усомнился в справедливости решения.

«Я считаю, что правильно, что его признали спортсменом года. В то же время согласна, что он — человек года. Роману можно дать сразу несколько номинаций, если они есть. То, что он пережил в этом году, — ужас и кошмар. Он это всегда доказывал и доказал, что он сильный человек и спортсмен. Он каждый день борется», — сказала тренер.

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Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале усомнился, что фигурист Роман Костомаров заслуживает звания «Спортсмен года». Он поддержал мнение журналиста Владимира Иванова, который счел более логичным назвать его «Человеком года» или «Преодолением года». «Полностью согласен с автором! Тем более что сам Костомаров удивлен! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня», — написал Губерниев.

21 декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым рейтинг спортсменов года, по мнению россиян, возглавил Роман Костомаров.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и насыщения крови кислородом у него начали отмирать ткани. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. Несмотря на это, спортсмен возобновил тренировки и даже снова вышел на лед.

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