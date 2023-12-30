«Ждите в самое ближайшее время» Небензя в Совбезе ООН призвал готовиться к плохим новостям для Украины и Запада

Постпред РФ Небензя призвал готовиться к плохим новостям для Украины и Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации призвал готовиться к плохим новостям для Запада и Украины в самое ближайшее время.

Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат подчеркнул, что планы Украины разрешить конфликт на поле боя потерпели провал. Он назвал военную победу над Россией недостижимой целью.

Ранее экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «примитивном мышлении», которое ведет к еще большему разрушению страны. По ее словам, никто в здравом уме не верит в победу Киева над Россией, но в нее продолжает верить украинский лидер.

Украина не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения

Небензя заявил, что у Украины нет и не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии фронта или добиться перелома конфликта в свою пользу.

Реальность сегодня такова, что у Украине нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения Василий Небензя постпред России при ООН

Постпред подчеркнул, что исходящая с территории республики угроза, создаваемая странами НАТО, будет устранена, либо военным путем в рамках спецоперации, либо политико-дипломатическими методами.

В свою очередь замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Украина мыслит категориями войны, в Москве не видят политической воли к установлению мира ни в Киеве, ни на Западе. Дипломат отметил, что урегулирование конфликта во многом зависит от устранения его первопричин.

Он напомнил, что Россия требует демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, признания вошедших в состав РФ регионов. Он указал, что у России «нет иного выбора», кроме как продолжать спецоперацию до выполнения поставленных задач.

Небензя заявил, что время «киевского режима» истекает

Небезня заявил, что время у «киевского режима» стремительно истекает, при этом мирным гражданам ничто не угрожает.

Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования в политическом и дипломатическом пространстве, давая возможность украинским властям сохранить территориальную целостность и жизни населения.

Это было в марте-апреле 2022 года. То, что это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый. А то, что воспользоваться им киевскому режиму не дали лондонские и вашингтонские хозяева, сегодня уже стало подтвержденным фактом Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством, который до сих пор остается в силе. Он добавил, что о документе стараются не вспоминать те, кто обвиняет Россию в нежелании вести переговоры.

Так что время для киевского режима стремительно истекает. Его будущее — действительно под серьезной угрозой Василий Небензя постпред России при ООН

Мирным украинцам, украинскому языку и культуре ничто не угрожает

Небензя подчеркнул, что мирным украинцам, их языку и культуре ничто не угрожает, хотя на Западе пытаются доказать обратное.

Постпред отметил, что специальная военная операция направлена не против населения, а против властей республики, которые сделали выбор за всех граждан, не пожелав закончить противостояние на Донбассе.

Наша задача теперь — не дать ему окончательно уничтожить свой народ. Надеемся, что в какой-то момент это осознают и его западные кураторы. Чем раньше это произойдет — тем лучше для Украины Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат также рассказал, что три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства на фоне мобилизации, даже у прозападных людей пропадает оптимизм, общество уже не питает иллюзий. По мнению постпреда, граждане Украины понимают, что их «приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России».

