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17:19, 4 января 2024Спорт

В Польше оценили отказ шахматиста от рукопожатия с россиянином

Вилк об отказе Дуды пожимать руку Хисматуллину: не смешивайте спорт и политику
СюжетЧемпионат мира по шахматам

Фото: Imago / Globallookpress.com

Польский политик Яцек Вилк оценил отказ соотечественника Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам. Свои мнением он поделился на странице в соцсети X.

«Спорт должен был стать альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом — это проявление слабости и противоречие самой его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой», — заявил поляк.

Позднее Вилк подчеркнул, что критикует не конкретно Дуду, а сам факт смешения спорта и политики. Он добавил, что его позиция касается и российских атлетов.

Ранее в Международной шахматной федерации рассказали, что за отказ от рукопожатия не предусмотрено автоматическое наказание. В Федерации шахмат России назвали Дуду плохо воспитанным молодым человеком.

3 января стало известно, что Хисматуллин перед началом встречи протянул руку Дуде, однако тот жестом показал, что не ответит на приветствие. Матч завершился вничью.

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      Дарья Коршунова
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