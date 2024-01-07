Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет. Что стало причиной смерти одной из сильнейших шорт-трекисток страны?

Российская 20-летняя шорт-трекистка Середа впала в кому и умерла из-за гриппа

Российская конькобежка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Ее называли одной из самых перспективных молодых спортсменок отечественного шорт-трека.

Известно, что девушка завоевывала награды на международном уровне с 15 лет, а последней золотой медали была удостоена за два месяца до кончины.

Причиной смерти спортсменки могли стать осложнения на фоне гриппа

Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков сообщил, что спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг. По словам Третьякова, Середа почти месяц была в коме.

Известно, что конькобежка на короткой дорожке заболела гриппом в начале декабря прошлого года, она перестала участвовать в соревнованиях. Тренер спортсменки Марина Яшина, в свою очередь, рассказала, что девушку госпитализировали в инфекционную больницу в Уфе, где она была на сборах

Галина Середа, мать скончавшейся, подтвердила диагноз дочери и уточнила, что ее похороны состоятся утром в понедельник, 8 января, в Саранске.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Середа входила в число ведущих шорт-трекисток страны

Спортсменка родилась 30 марта 2003 года. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку и занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах.

В основном зачете Середа представляла Санкт-Петербург, а в параллельном — Мордовию. Имела звание мастера спорта России. В 2019 году она вошла в шестерку сильнейших шорт-трекисток России.

Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память! Союз конькобежцев России

Российская футболистка ранее умерла в возрасте 17 лет

В декабре 2022 года вратарь молодежного женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла на 18-м году жизни. В армейском клубе не объяснили, отчего скончалась девушка. Отмечалось, что футболистка ушла из жизни в отпуске.

В ЦСКА выразили соболезнования семье спортсменки и заявили, что запомнят Виноградову как отзывчивого, неравнодушного и готового прийти на помощь человека.

Виноградова попала в молодежку ЦСКА в сезоне 2022 года, однако не провела за красно-синих ни одного матча. Команда расположилась на седьмом месте в турнирной таблице первенства.