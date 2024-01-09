В Госдуме высказались о проверках артистов после «голых» выступлений

Депутат Шолохов: проверки «голых» выступлений артистов пресекают безвкусицу

В России необходимо контролировать артистов, которые выступают на сцене в неприличном виде, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что такие проверки позволят «пресекать безвкусицу» в шоу-бизнесе.

То, что сейчас называется «проверять» — я понимаю это как единственный способ законным путем пресекать абсолютную безвкусицу, беспардонное существование на сцене и привлечение внимания к себе беспардонными способами. К сожалению, иных способов у нас сейчас нет. У нас законодательно невозможно прописать отсутствие возможности появления голым на сцене Александр Шолохов депутат Госдумы

«Для любого нормального человека совершенно очевидно, что, если на сцену выходит голый человек, мочится на него со сцены, — а это тоже было — орет что-то со сцены и на уровне эпатажа это воспринимается как некое шоу-искусство, это недопустимо. К сожалению, законодательно таким ситуациям препятствовать можно только на уровне того, что предписано законом, я имею в виду распространение ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и тому подобное», — сказал депутат.

7 января солист музыкальной группы «Щенки» Максим Тесли выступил на концерте в Санкт-Петербурге полностью обнаженным. Из одежды на нем был лишь носок на половом члене, который артист снял во время исполнения песни.

На это обратил внимание общественный деятель Виталий Бородин, который подал множество жалоб на российских звезд. Он обратился с просьбой к генеральному прокурору Игорю Краснову проверить музыканта на пропаганду ЛГБТ и привлечь его к уголовной ответственности. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера Vacio, которого арестовали за участие в таком же виде в «почти голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

9 января солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково. По информации Mash, музыкант планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда уехать в Казахстан. Артисту вменяют мелкое хулиганство. Тесли также прокомментировал свое выступление в одном носке. По его словам, в поступке не было никакого смысла, он просто «поддался моменту».