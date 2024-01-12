Байден выразил готовность продолжить наносить удары по Йемену

Байден: США продолжат наносить удары по Йемену, если атаки не прекратятся

Президент США Джо Байден заявил, что США продолжат наносить ответные удары по хуситам в Йемене, если атаки на торговые суда в Красном море не прекратятся. Об этом сообщает ТАСС.

Общаясь с журналистами, Байден назвал хуситов «террористической группировкой».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне в Йемене.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных стран.