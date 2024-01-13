Захарова ответила Байдену на слова о легитимности ударов по Йемену

Захарова прокомментировала слова Байдена о легитимности ударов по Йемену

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента США Джо Байдена о легитимности ударов по Йемену.

Ранее Байден заявил, что удары Соединенных Штатов соответствовали международному праву и Уставу ООН.

«Хотелось бы понять, по какой статье Устава ООН действовали США и Британия», — ответила дипломат.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных стран.