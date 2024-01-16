«Желаем здоровья». Кремль ответил на вопрос о состоянии Набиуллиной. Что с ней произошло?

Песков не стал комментировать данные о состоянии здоровья главы ЦБ Набиуллиной

У председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной заподозрили проблемы со здоровьем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал приводить подробностей ее состояния, однако пожелал ей здоровья и сил.

«Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-коле. Это абсолютно личная информация — о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в любом случае желает Набиуллиной здоровья, сил и продолжения целеустремленности. Что произошло с главой Центробанка — неизвестно, однако накануне в СМИ начали распространяться слухи о том, что Набиуллина находится в больнице и якобы перенесла операцию.

Набиуллину могли прооперировать в ЦКБ

Первая информация о состоянии здоровья Эльвиры Набиуллиной появилась 15 января. Telegram-канал «Банкста» сообщил, что глава Центробанка якобы лежит в больнице в связи с плановым осмотром.

«Глава Центробанка Эльвира Набиуллина проходит плановое стационарное лечение в стенах ЦКБ», — заявил источник.

При этом, по информации канала, в ближайшее время Набиуллина должна вернуться к работе.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В тот же день появились и другие данные. По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Набиуллину в ходе планового осмотра якобы прооперировали, и теперь она сможет возобновить рабочую деятельность лишь в течение двух недель.

«Сегодня в ЦКБ была прооперирована руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Несмотря на плановый характер операции, она не сможет вернуться к выполнению своих должностных обязанностей в последующие 14 дней», — сообщил источник.

Набиуллина пропустила выступление на форуме в Москве

На фоне появившихся в соцсетях слухов и предположений Эльвира Набиуллина внезапно отменила визит на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Она должна была выступать с речью на форуме «День финансов», сообщает Reuters, но ее неожиданно заменили.

По какой причине председатель Центробанка пропустила выступление на форуме — неизвестно. При этом, как пишет издание, в ЦБ отказались давать комментарии по этому поводу.

Вместо Набиуллиной на форуме выступил первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин. Он рассказал участникам «Дня финансов» о планах ЦБ на ближайшие десять лет, а также сообщил, что в программу долгосрочных сбережений хотят привлечь девять миллионов граждан. Накануне президент Владимир Путин заявил, что до конца 2024 года объем вложений граждан в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) должен составить не менее 250 миллиардов рублей. Об этом говорится в его поручении правительству, опубликованном на сайте Кремля.

Официальной информации по поводу предполагаемого лечения и операции Набиуллиной по-прежнему не поступало ни от Кремля, ни от Центробанка. По данным некоторых СМИ, все запланированные мероприятия ЦБ будут продолжаться в обычном режиме.

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина — российский государственный деятель, председатель Банка России с 2013 года. Заслуженный экономист, действительный государственный советник первого класса. Ранее занимала пост министра экономического развития.