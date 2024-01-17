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16:00, 17 января 2024Спорт

Мбаппе ответил на вопрос о переходе в клуб вне Европы

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что настанет и его очередь уехать из Европы

Фото: Thierry Breton / IMAGO / Globallookpress.com

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в клуб вне Европы. Его слова приводит GQ.

«Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет и моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях. Я просто думаю о продолжении карьеры и о том, чтобы следовать своим путем», — заявил Мбаппе. Нападающий ПСЖ отметил, что с отъездом многих великих игроков из Европы началась новая эра в футболе.

За последний год несколько титулованных европейских футболистов переехали в Саудовскую Аравию. 30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португалец Криштиану Роналду. Бразильский нападающий Неймар совершил трансфер в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023-го. Также в саудовский чемпионат среди прочих перешли французы Карим Бензема и Нголо Канте и бразильский форвард Малком.

Часть именитых игроков переехали в США. Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля 2023-го. Одноклубником аргентинца стал бывший капитан «Барселоны» Серхио Бускетс.

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      Дарья Коршунова
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