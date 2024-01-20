Критик назвал лучшую певицу России

Критик Бабичев: Лариса Долина является лучшей вокалисткой России

В России лучшей вокалисткой является Лариса Долина, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. Лучших, на его взгляд, исполнителей страны он назвал в беседе с NEWS.ru.

Долину он назвал универсальной певицей, которая якобы может петь абсолютно все. «Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне. Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде», — сказал критик.

Кроме того, сильной вокалисткой он считает Полину Гагарину, особенно отметив ее высокие ноты. «Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям», — поделился наблюдениями он.

Пение Григория Лепса он сравнил с манерой исполнения Владимира Высоцкого, чем объяснил его популярность и у старшего, и у младшего поколений, а среди рок-музыкантов эксперт выделил сооснователя группы «Ария» Валерия Кипелова. Кипелов, по его мнению, смог совместить западную манеру рок-вокалиста с российской подачей.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Журналист предположил, что исполнителя мог бы заменить его коллега Николай Басков.