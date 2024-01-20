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02:23, 20 января 2024Силовые структуры

Оскорбившего россиянок таджикского блогера отправили под домашний арест

Суд Москвы арестовал оскорбившего россиянок таджикского блогера Раджабзоду

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд в Москве отправил под арест оскорбившего россиянок таджикского блогера Салмона Раджабзоду. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Суд избрал Салмону Раджабзоде меру пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

Расследование по делу блогера находится на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре Москвы.

Салмона Раджабзоду задержали 7 января после публикации постановочных видео, в которых он высмеивал девушке славянской внешности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Прокуратура настаивала на аресте блогера, однако 9 января Симоновский суд Москвы освободил его из-под стражи. 17 января Мосгорсуд признал незаконным отказ нижестоящей инстанции арестовать фигуранта.

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      Марина Совина
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