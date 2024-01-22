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02:54, 22 января 2024Мир

Кандидат в президенты США Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки. Кто стал главным конкурентом Трампа в партии?

Губернатор Флориды Десантис объявил о выходе из президентской гонки
СюжетПрезидентские выборы в США
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Randell Hill / Reuters

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году.

Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал

Рон Десантис губернатор Флориды

При этом, по его словам, он не может «просить поддерживающих нас (республиканцев) людей безвозмездно тратить свое время, если у нас нет четкого пути к победе». После этих слов он объявил о приостановке своей предвыборной кампании.

Рон Десантис также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

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11 декабря 2023

Трамп прокомментировал решение Десантиса

Бывший президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса.

Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена — худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны

Дональд ТрампБывший президент США

Избирательный штаб Дональда Трампа выразил признательность Десантису за выход из предвыборной гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг экс-главы государства для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.

В остающиеся несколько дней до победы Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству

Избирательный штаб Дональда Трампа
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16 декабря 2023

Главным конкурентом Трампа стала Никки Хейли

Экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли — единственный конкурент Трампа в борьбе за республиканскую номинацию — сообщила, что не будет отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

После того, как Десантис снялся в пользу Трампа, Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года остались «один мужчина и одна леди».

В этой гонке участвовали 14 человек, было много мужчин, все они выбыли, кроме этого (Трампа). Все свелось к вопросу: "Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького?

Никки Хейлиэкс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины

В интервью CNN Хейли назвала Десантиса, который раскритиковал ее в прощальном заявлении, отличным губернатором, который многое привнес в республиканскую кампанию. «Мы желаем ему всего хорошего», — заключила она.

16 января стало известно, что американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Дональда Трампа.

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      Юлия Мискевич
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