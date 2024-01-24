Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 24 января 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал реакцию украинских властей на крушение Ил-76

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал молчание властей после крушения Ил-76

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал власти Украины за реакцию после крушения военного самолета Ил-76, на котором находились украинские военнопленные. Политика цитирует РИА Новости.

Гончаренко заявил, что его возмущает всеобщее молчание в высших властных структурах. Свое обращение депутат сопроводил обилием нецензурной брани. Он предположил, что сейчас власти «делят должности и раздумывают, кого уволить».

«Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все что угодно. Но того, что все сидят и молчат, это не изменит. Что министр обороны пропал. Что офис президента пропал. Что все сидят, и молчат, и просто смотрят, и ждут, на кого бы все свалить», — написал Гончаренко.

Материалы по теме:
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024
Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
Сегодня

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом и сообщил, что заявление по этой теме будет сделано позже. По его словам, украинской стороне необходимо время для уточнения данных.

Тем временем Министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом и охарактеризовало произошедшее как акт безумного варварства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в связи с крушением Ил-76 нижняя палата парламента России подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      На популярного российского блогера подали в суд из-за мата

      В России замедлилась инфляция

      Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76

      Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

      В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

      Экипаж упавшего под Белгородом Ил-76 представят к госнаградам посмертно

      45-летняя Семенович снялась в бикини на отдыхе

      По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше