Депутат Рады раскритиковал реакцию украинских властей на крушение Ил-76

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал молчание властей после крушения Ил-76

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал власти Украины за реакцию после крушения военного самолета Ил-76, на котором находились украинские военнопленные. Политика цитирует РИА Новости.

Гончаренко заявил, что его возмущает всеобщее молчание в высших властных структурах. Свое обращение депутат сопроводил обилием нецензурной брани. Он предположил, что сейчас власти «делят должности и раздумывают, кого уволить».

«Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все что угодно. Но того, что все сидят и молчат, это не изменит. Что министр обороны пропал. Что офис президента пропал. Что все сидят, и молчат, и просто смотрят, и ждут, на кого бы все свалить», — написал Гончаренко.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом и сообщил, что заявление по этой теме будет сделано позже. По его словам, украинской стороне необходимо время для уточнения данных.

Тем временем Министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом и охарактеризовало произошедшее как акт безумного варварства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в связи с крушением Ил-76 нижняя палата парламента России подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии.

