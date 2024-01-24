Онколог высказалась о связи микроволновок с раком

Онколог Снежанна Генинг заверила, что микроволновки не вызывают развитие рака

Микроволновки, вопреки устоявшемуся мифу, не вызывают развитие рака, заверила онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг. Об отсутствии связи между использованием этого бытового прибора и возникновением онкологических заболеваний врач высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Микроволновки нагревают еду с помощью излучения, и именно этот факт порождает слухи об их вреде уже несколько десятков лет. Микроволны относятся к электромагнитному спектру. Этот спектр широк: в него входят радиоволны, инфракрасные лучи, излучение от мобильных телефонов, Wi-Fi, телевидение, рентген и даже обычный видимый свет. Эффекты волн зависят от их частоты», — объяснила онколог.

По словам Генинг, низкочастотные волны, с помощью которых и греется еда в микроволновке, не могут менять структуру атомов.

В микроволновку встроен источник волн — магнетрон. Из него излучение выходит в камеру печи и отражается от ее стенок. Попадая в пищу, волны заставляют молекулы воды в ней «вибрировать» с выделением тепла. Поддон вращается, чтобы еда нагрелась равномерно

Снежанна Генинг онколог

Разогретая еда не содержит волн или опасного облучения и не является радиоактивной, заверила врач. При этом она напомнила, что не стоит использовать неисправные микроволновки. «Кроме того, нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, он может выделять токсичные вещества», — подытожила кандидат медицинских наук.

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