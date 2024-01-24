Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:17, 24 января 2024Путешествия

Пилот разбившегося в Афганистане самолета впервые вышел на связь

«Известия»: пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 позвонил отцу
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Ahmad / Xinhua / Globallookress.com

Пилот Аркадий Грачев, который был за штурвалом разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, вышел на связь с отцом Юрием. Об этом сообщила газета «Известия».

Уточняется, что летчик позвонил ему впервые с момента крушения. По словам Юрия Грачева, сын сообщил, что у него все нормально и попросил не переживать. «Сижу и плачу», — поделился эмоциями мужчина.

Также отец авиатора рассказал, что выживших в авиакатастрофе должны доставить в Россию, предположительно, 29 января.

Материалы по теме:
Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи
Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи
22 января 2024
Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта
Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта
23 января 2024

О крушении бизнес-джета Falcon 10 в горах Афганистана стало известно 21 января. Лайнер выполнял санитарный рейс из Индии в Москву. Двум пилотам и двум медикам, которые были на борту, удалось спастись. Пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы не выжили.

Следственный комитет России назвал приоритетной причиной случившегося отказ обоих двигателей. Сейчас следователи проводят обыски и изымают имеющие значение документы. По данным СМИ, Аркадию Грачеву может грозить тюрьма.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нарушив договоренности, убили наших летчиков». Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 с бойцами ВСУ

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Польские фермеры вышли на протест из-за наплыва украинских товаров

      Apple отложила выпуск беспилотного автомобиля

      Ким Кардашьян похвасталась коллекцией сумок на 34 миллиона рублей

      Российские войска уничтожили французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации

      В России девятиклассник готовил расправу в школе и рисовал кровью макет оружия

      ВСУ выпустили по российской территории две ракеты «Точка-У»

      Захватившего заложников в магазине цветов россиянина отправили на лечение

      Девушка украинского происхождения стала победительницей конкурса «Мисс Япония»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше