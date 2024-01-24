Пилот разбившегося в Афганистане самолета впервые вышел на связь

«Известия»: пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 позвонил отцу

Пилот Аркадий Грачев, который был за штурвалом разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, вышел на связь с отцом Юрием. Об этом сообщила газета «Известия».

Уточняется, что летчик позвонил ему впервые с момента крушения. По словам Юрия Грачева, сын сообщил, что у него все нормально и попросил не переживать. «Сижу и плачу», — поделился эмоциями мужчина.

Также отец авиатора рассказал, что выживших в авиакатастрофе должны доставить в Россию, предположительно, 29 января.

О крушении бизнес-джета Falcon 10 в горах Афганистана стало известно 21 января. Лайнер выполнял санитарный рейс из Индии в Москву. Двум пилотам и двум медикам, которые были на борту, удалось спастись. Пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы не выжили.

Следственный комитет России назвал приоритетной причиной случившегося отказ обоих двигателей. Сейчас следователи проводят обыски и изымают имеющие значение документы. По данным СМИ, Аркадию Грачеву может грозить тюрьма.