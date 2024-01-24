В Совфеде раскрыли содержание сообщения от Ил-76 перед крушением

Сенатор Бондарев заявил об успевшем доложить о внешнем воздействии экипаже Ил-76

Экипаж самолета Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, перед падением успел доложить о внешнем воздействии на воздушное судно. Содержание сообщения экипажа перед крушением раскрыл сенатор, военный летчик и экс-главком ВКС России Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«То, что самолет был сбит, это на 100 процентов ясно, видно и понятно. Плюс ко всему экипаж успел доложить: было внешнее воздействие», — заявил член Совфеда.

По его словам, вывод о том, что самолет был сбит, также можно сделать по появившимся в сети видеозаписям, где виден характерный след от ракеты и черно-серное облако.

Ил-76 упал в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три сопровождающих, никто из них не выжил. По заявлению депутата Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, между Россией и Украиной должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192. Еще один самолет Ил-76 с 80 украинскими пленными после авиакатастрофы развернули и направили в аэропорт вылета.