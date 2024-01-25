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15:15, 25 января 2024Спорт

Фетисов оценил рукопожатие украинки и россиянки на Australian Open

Фетисов назвал рукопожатие украинки и россиянки на AO историческим моментом
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил рукопожатие украинки Елизаветы Котляр и россиянки Влады Минчевой на Australian Open (AO). Его слова приводит ТАСС.

«Теннис вне политики, и это как раз тот принцип, который изначально был главным при создании всех этих организаций, в том числе Международного олимпийского комитета. В этой ситуации врожденный интеллект и сработал», — заявил он. Фетисов назвал рукопожатие между спортсменками историческим моментом, который в дальнейшем будет служить маяком.

20 января Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями после матча на юниорском AO. В Федерации тенниса Украины назвали произошедшее ошибкой. Отец теннисистки Константин Котляр объяснил, что дочь не справилась с эмоциями.

Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.

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