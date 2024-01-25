Япония подтвердила успешное прилунение модуля SLIM

Японский модуль SLIM прилунился с точностью 55 метров

Японский модуль модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) прилунился с точностью 55 метров. Об этом со ссылкой на представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Хитоси Кунинака сообщает ТАСС.

«Мы подтвердили, что посадка была успешной. Точка посадки находится примерно в 55 метров к востоку от первоначальной цели приземления», — сказал представитель на пресс-конференции.

Агентство отмечает, что таким образом Япония подтвердила выполнение поставленной перед SLIM задачи — прилунения в пределах 100 метров от заданной точки.

19 января SLIM совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Тогда же в Японском агентстве аэрокосмических исследований допустили, что модуль мог совершить посадку на бок, в результате чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года.