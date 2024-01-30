В МОК отреагировали на дисквалификацию Валиевой за допинг

В МОК поприветствовали завершение расследования по допинг-делу Валиевой в CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал завершение расследования по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Реакцию организации приводит ТАСС.

«Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали», — говорится в заявлении. Отмечается, что МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать церемонию награждения.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Игр в Пекине, когда стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была отложена церемония награждения призеров командного турнира. При этом CAS позволил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

