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14:05, 30 января 2024Экономика

В Турции нашли способ заработать на поставках газа

Ekonomim: в Турции собрались заняться перепродажей импортного газа в виде СПГ

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

В парламент Турции внесли законопроект, принятие которого позволит стране зарабатывать на экспорте сжиженного природного газа (СПГ), который планируют изготавливать в том числе из импортного сырья, пишет Ekonomim.

Развернуть производство собираются на заводах, которые могут быть созданы в специальных зонах возобновляемых источников энергии, говорится в материале. Проект обсуждается на фоне решения президента США Джо Байдена о приостановке строительства терминалов для экспорта СПГ. Отмечается, что успешная реализация найденного способа заработка позволит Турции стать мировым центром по продаже газа.

В октябре 2022 года идею о создании газового хаба для поставок из России через Турцию высказал президент России Владимир Путин. Произошло это вскоре после того, как взрывы повредили газопровод «Северный поток». В мае 2023 года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез пообещал, что хаб по поставкам в Европу природного газа, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен в течение года.

По словам Путина, «речь прежде всего идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент». Эксперты отмечают, что она может стать неким аналогом голландского хаба TTF в Европе, когда в точку ценообразования на границе с Болгарией Турция будет «выбрасывать какие-то объемы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов».

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      Дмитрий Воронин
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