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20:03, 1 февраля 2024Спорт

Губерниев организовал флешмоб в поддержку Валиевой

Губерниев организовал в соцсетях флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Телеведущий и доверенное лицо кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина Дмитрий Губерниев организовал в соцсетях флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Искренне шокирован новостью об отстранении нашей золотой девочки Камилы Валиевой от соревнований на четыре года», — заявил он, отметив, что считает такое наказание абсурдом. По его словам, в данном случае спорт и политику не просто смешали — спорт уничтожили.

В связи с этим Губерниев призвал всех присоединиться к флешмобу и выкладывать фотографии с хештегом #НашиЗолотые! Он также заверил Валиеву, что ей не стоит «вешать коньки на гвоздь».

Уже насчитывается более 1000 постов с хештегом #НашиЗолотые! и сердечками. Валиевой, в числе прочих, выразил поддержку актер Иван Охлобыстин, фигуристку также поддержали спортсмены из числа доверенных лиц Владимира Путина — семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. «Несмотря на произошедшее, мы должны оставаться одной командой и в единстве наша сила!» — написала Ромашина.

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Певец Gazan также опубликовал фото с Евгением Рыловым — российским пловцом и двукратным олимпийским чемпионом, который тоже присоединился к флешмобу. Российская блогерша Наташа Гасанханова, в свою очередь, выложила пост, где от своего имени и от имени двукратного паралимпийского чемпиона Александра Кузюкова и боксера Александра Поветкина пригласила поддержать Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной. Кроме того, она осталась без титулов чемпионки России и Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о дисквалификации спортсменки политизированным. Он заявил, что Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца, задействуя имеющиеся апелляционные механизмы.

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      Алина Гончарова
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