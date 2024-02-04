В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину. Его идею также резко раскритиковали в Европе и Азии

FP: запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для главы РФ Путина и испугал ЕС

Представитель Республиканской партии назвали решение президента США Джо Байдена по запрету на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Foreign Policy.

Приостановка администрацией Байдена процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США привела в ярость республиканцев. (...) Назвав это подарком Путину, они выступили против этого шага, который, по их мнению, угрожает безопасности союзников США Foreign Policy

Авторы публикации отмечают, что решение американского лидера раскритиковали в Европе и Азии. По мнению европейских и азиатских партнеров Соединенных Штатов, запрет на экспорт СПГ может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии.

Также журналисты издания выразили мнение, что Байден своим решением подорвал усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российского газа, тем самым «сделав подарок Путину».

В США указали на победу экоактивистов над Байденом

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. Тем не менее помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди заверил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять СПГ в Европу.

Фото: Gary Cameron / Reuters

Американское издание The Wall Street Journal считает, что решение Байдена — это победа климатических групп, которые требовали остановить строительство новых СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что этот шаг главы государства может привести к задержке инвестиций в строительство новых американских предприятий по производству СПГ.

В Конгрессе назвали решение Байдена по газу отвратительным провалом

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, в свою очередь, назвал решение Байдена помощью России.

На прошлой неделе — что же сделал Джо Байден? — он объявил о том, что я называю субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена: он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов Тед Круз Сенатор-республиканец от штата Техас

По мнению Круза, решение американского лидера является примером его слабости и лишает американцев рабочих мест, а также «помогает Путину».

В то же время в Конгрессе США назвали данный шаг президента отвратительным провалом. Так спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Байден, опираясь на позицию экоактивистов, расширяет возможности Москвы и ослабляет энергетическую безопасность Соединенных Штатов. Спикер назвал такое решение отвратительным провалом.

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

На Западе дали оценку «подарку Байдена Путину»

Тем временем журналисты Foreign Policy опросили экспертов в энергетической отрасли о «подарке Байдена Путину», однако те не заметили поводов для критических последствий. Так, специалист по энергетической геополитике Института исследований безопасности Евросоюза Лукас Тракимавичюс отметил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе он не видит никакого влияния на рынок СПГ или, более конкретно, на европейскую энергетическую безопасность. «Люди не понимают, что это всего лишь пауза», — указал он.

Управляющий директор консалтинговой компании в области энергетики ClearView Energy Partners Кевин Бук подчеркнул, что проблемы с решением Байдена связаны не столько с конкретными проектами, сколько с подачей сигнала союзникам.

Байден заявил об укреплении энергобезопасности благодаря действиям США и ЕС

В марте прошлого года Байден заявил , что именно действия США и Евросоюза (ЕС) привели к укреплению энергетической безопасности в мире.

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Белом доме он подвел итог политики Вашингтона за несколько лет.

Шаги, сделанные США и ЕС за последние несколько лет, привели к укреплению энергетической безопасности, нашей экономической безопасности и, я бы сказал, нашей национальной безопасности Джо Байден президент США

Он напомнил об обещании американской стороны заместить для ЕС сжиженным природным газом российский трубопроводный. В свою очередь Урсула фон дер Ляйен поблагодарила США за помощь в избавлении Европы от энергозависимости от России.

Ранее глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что США способны полностью заместить нефть и газ из России для стран ЕС. Он добавил, что хотел бы исключить энергоносители из РФ с мировых рынков, однако признал, что каждая страна должна принимать решение по этому вопросу самостоятельно.

В прошлом году США впервые стали главным мировым экспортером СПГ, обогнав Австралию и Катар. Вместе эти три страны обеспечили около 60 процентов мировых поставок.