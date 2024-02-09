В России охарактеризовали Медведева как взвешенного в формулировках политика

Военкор Сладков назвал Медведева взвешенным в суждениях и формулировках политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев является аккуратным, а также взвешенным в формулировках и суждениях политиком. Так политика охарактеризовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

В то же время Сладков отметил, что по состоянию на сегодняшний день Медведев — «единственный настоящий блогер, представляющий российский политический истеблишмент».

«Медведева многие дистанционно и заочно подкалывали за его увлечение гаджетами, даже смешно пародировали. Но в последние годы он доказал, что реально умеет делать яркий контент», — описал Медведева журналист, бравший у него интервью и лично с ним общавшийся.

Дмитрий Медведев часто публикует в своем Telegram-канале жесткие заявления по поводу политической обстановки в мире. Так, однажды он четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений, американские власти он называл «полными импотентами», а крушение военно-транспортного самолета Ил-76 — результатом «войны свиней у корыта» в Киеве.

Кроме того, политик неоднократно высказывался о возможности применения ядерного оружия и сообщал об опасности существования «любой Украины» для ее жителей и необходимости смещения киевского режима.