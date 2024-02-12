Навка ответила на вопрос об участии Валиевой в ее шоу

Навка предположила, что дисквалифицированная Валиева сможет выступать в ее шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос об участии российской фигуристки Камилы Валиевой в ее шоу. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Навка предположила, что дисквалифицированная за допинг Валиева сможет выступать в ее шоу. «Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — отметила она.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве оценили легитимность участия Валиевой в ледовых шоу. «В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», — объяснили в организации.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото.

