Турция представила легкий танк на базе БМП

Defence24: Турция представила легкий танк со 120-миллиметровой пушкой на WDS

Турецкая компания Otokar представила легкий танк с пушкой калибра 120 миллиметров на выставке World Defense Show (WDS) 2024 в Эр-Рияде. Танк на базе боевой машины пехоты (БМП) Tulpar подготовили совместно с итальянским концерном Leonardo, пишет Defence24.

Машина получила башню HITFACT II с гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров, которую специалисты Leonardo разработали в рамках программы Centauro II. Башня также может нести 105-миллиметровое орудие со спаренным пулеметом. Для борьбы с низколетящими объектами башню оснастили дистанционно управляемым боевым модулем HITROLE с пулеметом.

Гусеничная БМП Tulpar в зависимости от оснащения весит 28-45 тонн. Машина получила дизельный двигатель мощностью 810 лошадиных сил. На шасси БМП планируют выпускать бронетранспортеры, разведывательные машины, пункты управления и системы противовоздушной обороны. БМП несет боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

Ранее в феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что облик новой российской БМП «Манул» прорабатывается в интересах Минобороны. БМП может получить турбированный двигатель УТД-32Т.

В том же месяце стало известно о начале испытаний программно-аппаратного комплекса роботизации «Прометей», который позволяет превратить любые бронетранспортеры, БМП или танки в дистанционно управляемые роботизированные машины.

